Sebastian ist wegen seiner Rolle auf dem Fallerhof so frustriert, dass er ernsthaft darüber nachdenkt, den Zimmermannhof zu pachten. Uli, der mit Sebastian in Verhandlung ist, gibt sich handzahm und verspricht dem Jungbauern das Blaue vom Himmel. Sebastian merkt nicht, dass Uli nur daran gelegen ist, einen Keil in die Familie zu treiben.

Tayo möchte verhindern, dass an Heiligabend trübe Stimmung aufkommt und plant für die ganze Familie ein spezielles Weihnachtsmenü. Gar nicht so einfach, dieses Vorhaben, denn Tayo muss sich zuerst gegen Franz und dann gegen Tu zur Wehr setzen, die ihn völlig überrumpeln. Doch Tayo kann beide abschütteln.

Wenn es nach Franz Faller geht, kann Weihnachten dieses Jahr ausfallen. Er will dieses unsägliche Jahr einfach nur hinter sich bringen. Nach einigem Ringen flüchtet Franz schließlich über die Feiertage in ein Wellnesshotel. Hätte er gewusst, dass ihm Margarethe auf der Spur ist, hätte er sich besser versteckt.