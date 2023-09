Viele Hände, schnelles Ende

per Mail teilen

Zwischen Bea, Sebastian und Riedle kommt es wegen der Heutrocknung erneut zum Streit. Ulrich, der davon erfährt, nutzt die angespannte Situation für seine eigenen Pläne, die er mit dem Hof seiner Eltern hat und macht Sebastian ein überraschendes Angebot.

Eva und Andreas geraten wegen ihrer Aufgaben für den Adventsbasar und die Weihnachtsaufführung in der Schule schwer in Stress. Sie holen sich heimlich Hilfe bei Toni und Frau Rabenalt. Doch beinahe fliegt ihr Schwindel bei Rektorin Markhardt-Siegel auf, als diese Fotos von den „Eltern des Jahres“ machen will.

Bernhard will Marius einen besonders schönen letzten Tag auf dem Fallerhof bereiten. Doch die gemeinsame Bastelaktion mit Hermann und Carlotta gerät beinahe zum Fiasko.