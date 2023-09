Zeiten des Wandels

per Mail teilen

Constantin will, dass Sophie schnellstmöglich zu ihm zieht. An ihren Möbeln und liebgewonnenen Dingen ist er allerdings nicht interessiert. Am besten, sie verkauft alles auf dem Flohmarkt! Klumpp weiß die Weichen zu stellen und Sophie merkt überhaupt nicht, auf welch subtile Art und Weise sie von ihrem Gatten manipuliert wird.

Wie so oft hält Hermann Zwiesprache mit seiner Johanna-Skulptur, die Sophie für ihn geschnitzt hat. Es plagt ihn, dass er sich von seinem Blümle nicht richtig verabschieden konnte. Es fühlt sich für Hermann so an, als wäre ihm verwehrt worden, das letzte Kapitel eines besonders guten Romans zu lesen. Celine reißt ihn aus seinen Gedanken.

Sebastian ist irritiert – seine Freundin jagt von einer Stimmungsschwankung in die nächste. Von liebenswürdig zu kratzbürstig in Lichtgeschwindigkeit. So kennt er seine Freundin gar nicht.