Die Fallers - Folge 1194

Riedle möchte den Hofkäse künftig mit Heumilch produzieren. Seine Weiden würden das hergeben, allerdings bräuchte man auch eine Halle, um das Heu zu trocknen. Riedle – immer euphorisch, wenn es um Käse geht – fragt Bea, ob sie sich vorstellen kann, in eine solche Halle zu investieren. Und das nach dem Desaster mit dem Gülleverteiler. Doch Riedle versucht Bea einzulullen und Sebastian auszugrenzen. Der Jungbauer zeigt klare Kante - auch gegenüber Bea.

Bernhard ist es nicht geheuer, als Constantin so spontan mit ihm auf die Jagd gehen will. Irgendetwas ist da doch wieder im Busch! Und tatsächlich, seine Vermutung ist richtig. Doch das, was Constantin dem Bürgermeister eröffnet, haut ihn komplett aus den Socken.

Das Tourismusbüro plant eine Geisterwanderung und ganz Schönwald zieht mit.