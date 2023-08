Die Fallers - Folge 1193

per Mail teilen

Eigentlich sollte sich Bernhard während Caros Reha um Marius kümmern, doch diese Aufgabe ist mittlerweile auf den Rest der Familie verteilt. Und während Hermann sich überlegt, was er Leckeres für seine beiden Urenkel kochen kann, kämpft Bernhard im Rathaus mit seiner Stellvertreterin. Die energische Margarethe Markhardt-Siegel will aus ihrer Schule nämlich eine Projektschule machen und geht mit ihren Ansprüchen und Ideen nicht nur dem Bürgermeister auf die Nerven.

Tayo ist glücklich – bald wird er seine erste eigene Wohnung haben. Der Mietvertrag ist nur noch Formsache. Er ist gespannt, was Bea dazu sagen wird und weiß, Karl wäre stolz auf ihn.

Kein guter Start in den Tag: Sebastian hat verschlafen. Aber es sieht so aus, als wäre das genau so von Jenny geplant gewesen. Sie hat nämlich eine Überraschung für ihn.