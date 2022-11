Letzte Reise

Bea wird mitten in der Nacht durch einen Anruf aus dem Krankenhaus geweckt: Es gibt Komplikationen! Zusammen mit Hermann und Johanna macht sie sich sofort auf den Weg zu Karl. Und während auf dem Fallerhof jeder seiner Arbeit nachgeht und voller Sorge auf Nachricht wartet, passiert das Unfassbare: Karl verstirbt in der Klinik.

Constantin ist begeistert davon, wie das Projekt „Seniorenresidenz“ vorangeht. Er scheint Bernhard komplett auf seiner Seite zu haben – alles läuft nach Plan, so dass nicht damit zu rechnen ist, an des Bürgermeisters bürokratischen Vorgaben jetzt noch scheitern zu können. Was der windige Klumpp jedoch nicht weiß ist, dass im Rathaus eine Task Force auf ihn wartet, die ihn arg ins Straucheln bringen wird. Das Ross, welches er reitet, scheint wohl doch zu hoch zu sein.

Was Frau Heilert an Heinz findet, wird für Franz wohl immer ein Rätsel bleiben. Bekanntlich hält er selbst sich für die weitaus bessere Partie – und zwar in jeglicher Hinsicht. Deshalb freut es ihn auch ein wenig, dass das geplante Rendezvous zwischen Heinz und Claudia Heilert nicht ganz so läuft, wie es laufen könnte … hätte er seine Finger aus dem Spiel gelassen.