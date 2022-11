Weihnachtsgeschenke

per Mail teilen

In diesem Jahr sind es Bea und Albert, die im Fallerwald nach dem geeigneten Weihnachtsbaum Ausschau halten. Und nach alter Tradition finden sie genau das richtige Bäumchen. Was größere Schwierigkeiten macht ist die Auswahl des passenden Weihnachtsgeschenks für Hermann. Doch seine Ur-Enkelin hat eine unschlagbare Idee. Die sorgt zunächst zwar für handfeste Diskussionen im Familienrat führt, macht Hermann am Ende aber wirklich glücklich!

Claudia und Heinz haben sich für den Weihnachtsmarkt verabredet. Franz würde auch gern mitkommen und ist echt beleidigt, dass die beiden ihn noch nicht einmal gefragt haben. Aber was soll’s! Er bekommt dafür ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk – die Baugenehmigung ist da. Fehlt nur noch Karls Unterschrift …

Die Würfel sind gefallen – Jenny wird zu einem spontanen Vorstellungsgespräch nach Berlin eingeladen und packt ihre Sachen. Zwar hadert sie, ob sie jetzt, da Karl so krank ist, überhaupt wegkann, wird jedoch von Celine in ihrem Vorhaben bestärkt. Die sieht Berlin als die Chance für Jenny, die sie unbedingt ergreifen muss. Als Sebastian davon erfährt, ist er enttäuscht. Nicht nur, weil Jenny ihm damit die allergrößte Überraschung verhagelt, die er für sie haben konnte.