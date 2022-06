Beas und Karls Abwesenheit sorgt dafür, dass die Aufgaben auf dem Hof für die nächsten Wochen neu verteilt werden müssen. Es ist, als hätte man die Fallers in einen großen Würfelbecher geworfen und kräftig geschüttelt. Beim Würfeln ist dann jeder an einem Platz auf dem Hof herausgekommen, an dem er noch nie oder schon lange nicht mehr gearbeitet hat: Johanna hilft in der Molkerei, Monique und Bernhard stehen im Stall, Heinz auf dem Markt und Hermann putzt. Manch einer kommt mit der neuen, ungewohnten Aufgabe zurecht, ein anderer muss sich wirklich überwinden. Jedenfalls wäre es nicht das erste Mal, dass das Fallersche Notfallprogramm den Hof am Laufen hält.

Toni kommt nicht darüber hinweg, dass Constantin mit Entlassung gedroht hat, sollte er nicht spuren, wie er soll! Auch Sophie war nicht begeistert von Constantins Verhalten, als Toni ihr dessen Drohungen gepetzt hat. Jedenfalls hat der Sägewerker sich noch nie so sehr auf die Rückkehr seiner Chefin gefreut wie im Moment. Auch Constantin freut sich auf seine Honey-Bee, glänzt bei ihr aber bei weitem nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Ganz im Gegenteil!

Dr. Hörolds Praxisumbau bringt Kati und Monique an die Grenzen ihres Nervenkostüms. Der Baulärm setzt den beiden so zu, dass an ein vernünftiges Arbeiten nicht mehr zu denken ist. Leni, die mit „Rücken“ in die Praxis kommt, kriegt das Chaos am eigenen Leib zu spüren. Schnell ergreift sie die Flucht, denn ihr nützt die beste Behandlung nichts, wenn sie mit Rückenschmerzen reinkommt und mit Kopfschmerzen bei Kati wieder rausgeht.