Diese Frauen ...!

per Mail teilen

Albert findet die Idee, die hofeigenen Molkereiprodukte in einem Käsewagen zu verkaufen, ziemlich genial. Dass Karl, der Knauserer, dafür kein Geld rausrücken will, hatte Albert sich bereits gedacht. Außerdem scheint die Stimmung zwischen Bea und ihrem Gatten derzeit sowieso eher suboptimal zu sein. Jedenfalls möchte Albert seine Tante unterstützen - nicht ganz uneigennützig, versteht sich. Geld hat Albert zwar keines, dafür besitzt er etwas, was ihm jede Menge Geld einbringen wird.

Nachdem sein Freund Markus Riedle hinter seinem Rücken Geschäfte mit dem Bürgermeister gemacht hat, muss Karl nun erfahren, dass der nicht der einzige ist, der es mit Wahrheit und Vertrauen nicht so genau nimmt. Beim Familienrat kommt nicht nur heraus, was der Plan seines Neffen ist, um Bea zu unterstützen, sondern auch, dass der noch ganz andere Heimlichkeiten hat. Karl fühlt sich verraten und verkauft!

Bernd ist verzweifelt. Egal wie nett und zuvorkommend er zu Kati ist, sie lässt ihn einfach immer abblitzen. Ihm scheint, als merke sie überhaupt nicht, dass er für sie schwärmt. Da Bernd sein Problem auf gar keinen Fall mit seinen Stammtischkumpels besprechen kann, fragt er Monique um Rat. Sie ist schließlich mit Kati befreundet und kann ihm sicherlich ein paar Tipps geben. Letzten Endes hat er die allerbeste Idee aber selbst.