Folge 706: Vitaminspender

Während Eva und Tu mit der defekten Zapfanlage kämpfen, taucht ein Fremder im Löwen auf. Und der kommt gleich zur Sache: Er möchte Evas Festsaal mieten. Ganz offensichtlich handelt es sich bei dem smarten Dr. Kaiser um einen zahlungskräftigen Kunden mit großen Plänen. Es sieht so aus, als würde es in Evas Kasse in der nächsten Zeit kräftig klingeln.

Die letzten bürokratischen Hürden für Franzens Hotelprojekt sind so gut wie genommen. Und Franz kann sein Glück kaum fassen, als Bernhard ihm mitteilt, dass sein Bauantrag tatsächlich genehmigt wurde. Doch mitten im Freudentaumel erreicht ihn eine E-Mail, die alles verändert.

Nicht nur das schnelle Anlegen der Feuerwehruniform macht Karl noch Probleme. Und die Tatsache, dass er zur "freiwilligen" Feuerwehr zwangsverpflichet wurde, ärgert ihn maßlos. Dann fällt auch noch sein erster Übungseinsatz ins Wasser - im wahrsten Sinne des Wortes.