Folge 652: Wellenlängen

Noch immer hat Bea den letzten Feuerwehreinsatz nicht verkraftet und außer Lioba weiß keiner, was wirklich in ihr vorgeht. Als ihr Piepser Alarm schlägt, versteckt ihn die sonst so pflichtbewusste Bea kurzerhand im Schrank. Dass diese Aktion nicht ohne Folgen bleiben wird, weiß sie spätestens, als sie von Ulrich in den Löwen zitiert wird!

Andreas wollte eigentlich Sophie besuchen. Im Leibgedinghaus trifft er jedoch lediglich auf Eva, die sich anfangs recht frostig verhält. Das Eis ist jedoch schnell gebrochen und die beiden stellen fest, dass sie auf einer Wellenlänge liegen. Als Sophie vom Joggen zurückkommt beschleicht sie ein ungutes Gefühl, denn die merkwürdige Vertrautheit zwischen Eva und Andreas ist ihr nicht verborgen geblieben.

Auf dem Fallerhof laufen die Vorbereitungen zum Muttertag auf Hochtouren. Karl freut sich vor allem darüber, dass die Dahlienknollen, die er seiner Mutter schenken möchte, noch rechtzeitig angekommen sind. Johanna allerdings scheint ihre Ankündigung, diesen Muttertag alleine verbringen zu wollen, tatsächlich wahr zu machen!