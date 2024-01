Folge 653: Nicht auf der Liste!

per Mail teilen

Hermann staunt nicht schlecht, als Lioba schon in aller Herrgottsfrühe auf dem Fallerhof auftaucht. Sie hat für Hermann sogar eine Überraschung dabei - die alten Schneeschuhe ihres Großvaters. Hermann ist begeistert, denn seine Sammlung an Schätzen fürs Heimatmuseum wächst stetig. Das Museum ist jedoch nicht der wahre Grund für Liobas frühen Besuch auf dem Hof.

Voller Enthusiasmus will Hermann in Sachen Heimatmuseum endlich Nägel mit Köpfen machen! Was er jetzt dringend braucht sind Mitstreiter für sein Vorhaben und Hermann ist sich sicher, dass das nur eine Formsache sein kann. Wie sich allerdings bald herausstellt, sieht Hermann die Sache ein wenig zu optimistisch!

Schon lange träumt Eva davon, aus dem Löwen eine Kultur-Kneipe zu machen. Deshalb ist sie voller Vorfreude auf den Abend mit "Ricky", der im Löwen ein Konzert geben soll. Dass ihr die Stammtischbesatzung dabei hilft, ist Ehrensache. Allerdings haben die "Jungs" noch keine Ahnung, was an Arbeit wirklich auf sie zukommt.