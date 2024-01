Folge 619: Überredungskünste

Nachdem Karl die heimlichen Schnapsvorräte von Wilhelm entdeckt hat, lässt er auch die Stammtischrunde in den Genuss des edlen Tröpfchens kommen. Dort ist man von Wilhelms Brennkünsten hellauf begeistert und einstimmig der Meinung, dass Karl nicht nur was das Schnitzen betrifft in dessen Fußstapfen treten sollte. Karl findet sofort Gefallen an dieser Idee und macht sich auf die Suche nach der alten Destillieranlage.



Frau Heilert merkt schnell, dass mit Bernhards Einzug ins Bürgermeisterbüro ein etwas anderer Wind weht. An die neue Espressomaschine hat sie sich zwar bereits gewöhnt, aber dass ausgerechnet sein Erzrivale Uli Zimmermann der Erste ist, mit dem sich Bernhard treffen möchte, erstaunt sie schon sehr.

Eigentlich hatte sich Bea mit Rosi verabredet, um den ersten Weißtannenhonig zu ernten. Allerdings macht ihr das Milchwerk einen Strich durch die Rechnung, denn sie erhält von dort die Nachricht, dass die Werte der Milch alles andere als in Ordnung sind. Noch sieht Bea dem Besuch des Tierarztes gelassen entgegen.