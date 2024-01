Wahlfieber

per Mail teilen

Karl gibt vor der versammelten Familie Christina einen Kuss. Es wird mit Befremden registriert. Christina versucht sich mit Johanna ein wenig anzufreunden. Doch diese unterstellt ihr, dass sie es auf den Hof abgesehen hat.

Monique ist sehr traurig über den heftigen Streit mit Bernhard. Karl will sie trösten und nimmt sie in den Arm. Ausgerechnet da kommt Christina in den Stall.

Es ist die Zeit kurz vor den Bürgermeisterwahlen. Überall kleben Plakate von Singler. Während einer Gemeinderatssitzung kommt es zu einer harten Auseinandersetzung zwischen Hermann und seinem Politfreund.

Ein Brief aus Afrika kommt. Will Wilhelm zurückkommen?