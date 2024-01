Folge 449: Kommando zurück

Frau Heilert rotiert. Ständig rufen bei ihr die Leute an, die eine Patenschaft für die Silbermannorgel übernehmen möchten. Da sie von Anfang an nicht sehr begeistert von der ganzen Sache war, hat sie jetzt auch keine Lust, sich dieser Sache allzu sehr zu widmen. Außerdem kommt sie gar nicht mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit!

Seit Friedrich jeden Abend in den Löwen geht, schläft er am Tag darauf immer sehr lange. Und so steht er heute erst auf, als die Familie schon längst zu Mittag gegessen hat. Johanna hat ihm zwar was aufgehoben, doch er möchte lieber etwas Leichtes. Schließlich muss er am Abend wieder fit sein!

Am Abend sitzen Johanna und Hermann in der Stube, als sie hören, dass die Haustüre geöffnet wird. Es ist Bea, die aus Wien zurück ist! Als sie hört, dass Karl und ihr Vater im Löwen sind, fährt sie gleich hin. In der Türe trifft sie auf Karl, der gerade nach Hause gehen möchte. Nach der ersten Wiedersehensfreude fällt ihr aber auf, dass Friedrich nicht zu sehen ist!