Folge 448: Erhöhter Einsatz

Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass Friedrich nicht gerade ein einfacher Genesungsgast ist. Hermann moniert, dass er ständig ins Ausland telefoniert - vom Anschluss des Fallerhofs aus! Karl fragt sich, wie hoch wohl die nächste Telefonrechnung sein wird. Während Friedrich gerade mit Bea in Wien telefoniert, kommt Eva vorbei, die ein Päckchen für ihn dabei hat. Für Friedrich ist das die Gelegenheit. Statt sich auf den eigens für ihn aufgestellten Ergometer zu setzen, verschwindet er mit dem Päckchen ins Gästezimmer.

Johanna bittet Karl, ihr am Computer zu helfen. Sie möchte Spendenbescheinigungen für die AG Silbermann erstellen. Doch Karl erklärt ihr mal wieder, dass es heute schlecht ginge. Eva hat zwar auch keine große Lust, bietet aber Johanna ihre Hilfe an. Dabei ist sie aber mit ihren Gedanken ganz wo anders, denn sie leidet noch sehr unter der Trennung von Nico.

Friedrich hat sich in den Löwen verabschiedet, er musste mal wieder unter Menschen. Er unterhält gerade Ludwig und Toni mit seinen Kartentricks. Da kommt Zimmermann vorbei und beleidigt Friedrich. Der will das aber nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich einigen sich die beiden auf ein Pokerduell. Zimmermann triebt dabei den Einsatz in die Höhe. Schließlich muss ihm Friedrich einen Schuldschein unterschreiben - einzulösen bei Hermann!