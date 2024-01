Folge 435: Liebesbriefe

per Mail teilen

Bea hat immer noch keine Pächter für das Fahrgeschäft ihres Vaters gefunden und muss weiter in Wien bleiben! Obwohl Karl sonst hart im Nehmen ist, wirkt sich Beas Abwesenheit immer mehr auf seine Laune aus. Kati, die gerade kurz vorbeischaut, hat zwar Verständnis für seine Lage, foppt ihn aber auch. Karl kann es nicht mehr hören und verschwindet in den Löwen.

Im Forellenhof steht ein neuer Koch an den Töpfen. Stefanie und Franz haben dank einer Mietkochagentur erstaunlich schnell einen Ersatz für ihren alten Koch gefunden. Wann dieser wieder einsatzfähig ist, steht in den Sternen. Momentan ist er gerade in einer Entziehungskur. Franz bezweifelt, ob er danach nicht noch weniger belastbar sein wird? Aber Stefanie fühlt sich dem Koch, der schon bei ihren Eltern gearbeitet hat, verpflichtet.

Kati sitzt zu Haus und weint. Sie hat Liebesbriefe von Peter in ihrer Küche gefunden. Die waren allerdings einer Rita gewidmet und nicht ihr. Darauf angesprochen, versucht Peter ihr zu erklären, dass er Liebesbriefe für Toni aufsetzt, die dieser dann abschreibt. Aber Kati glaubt ihm nicht. Schließlich ist das die blödeste Geschichte, die sie je gehört hat!