Folge 436: Vertrauensbruch

Enkelin Eva hat sich in letzter Zeit ziemlich rar gemacht. Doch endlich kommt sie zu einem kurzen Besuch auf den Hof. Johanna erzählt Eva von den großen Plänen, die Kati für ihre physiotherapeutische Praxis hat. Mit dem Geld aus ihrem Lottogewinn möchte Kati die Praxis zukunftsfähig machen und Gerätetherapie anbieten. Da Kati hochverschuldet ist, hat sie das Geld damals auf ein Konto von Eva einbezahlt, damit nicht der ganze Gewinn in der Schuldentilgung aufgeht.

Anna versucht in der Praxis, Kati die Geräte auszureden. Eva kommt hinzu und pflichtet Anna bei. Kati verspricht den beiden, sich die ganze Sache noch mal zu überlegen. Später eröffnet Eva ihrer Mutter, dass sie sich von Nico trennen möchte. Denn alles, was er anpackt, endet im Chaos! Eva macht noch einige Andeutungen, ohne richtig was zu sagen. Kati ahnt nicht, wie sehr sie der Grund des Streits zwischen den beiden selbst betrifft!

Hermann sitzt mal wieder alleine beim Abendbrot, da Johanna bei den Landfrauen ist. Die Vorbereitungen für den Osterbazar laufen auf Hochtouren, und der Erlös soll in die Restaurierung der Silbermannorgel fließen. Doch was interessiert Hermann eine Orgel, wenn dabei sein Familienleben vor die Hunde geht?