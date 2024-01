Folge 413: Panik

per Mail teilen

Kaum das es Friedrich wieder besser geht, wird er wieder umtriebig. Er möchte am nächsten Tag abreisen und den letzten Abend mit seiner Tochter verbringen. Aber Paula gibt ihr nicht frei. Friedrich ist enttäuscht, doch Johanna hat eine Idee: Friedrich soll einfach in den Löwen gehen! Friedrich ist sich nicht sicher, ob Karl und Hermann das auch möchten. Aber Johanna bekommt Karl und Hermann mit weiblicher List dazu, dass sie denken, es sei ihre eigene Idee gewesen.

Kati hat unterdessen ganz andere Sorgen. Anna wohnt schon wieder bei ihr, weil sie immer noch von dem anonymen Anrufer terrorisiert wird. Sie hat sich verändert in den letzten Wochen, die ständige Angst hat ihre Spuren hinterlassen. Kati ist überzeugt, wenn sich die Polizei einschaltet, dann hat der Spuk ein Ende.

Peter will von Anna wissen, ob sie nicht einen Verdacht hat? Vielleicht ist es ja jemand, den sie kennt - ein Bekannter oder ein Patient? Schließlich geht er zum Sport, und Kati muss in die Praxis, die Abrechnung machen. Anna will es sich eigentlich vor dem Fernseher gemütlich machen, wirft dann aber einen Blick auf die Telefonrechnung von Peter, die offen neben dem Telefon liegt. Entsetzt stellt sie fest, dass auf der Liste der Telefonnummern nicht nur die Praxis, sondern auch ihre Handynummer mehrmals aufgeführt ist. Sie kommt zu einer Erkenntnis - es ist Peter, der sie terrorisiert!