Folge 412: Der Kürbis

per Mail teilen

Karl baut eine Transportkiste für den Kürbis. Er freut sich schon riesig auf die Ausstellung und findet, dass sie ein sehr stattliches Exemplar mitnehmen. Friedrich, der auch mitwollte, bekommt auf einmal einen Hexenschuss. So fahren Johanna und Karl am nächsten Tag alleine ins Ludwigsburger Schloss.

Johanna hat Karl noch nicht verraten, dass sie nicht am Wettbewerb für den größten, sondern für den schönsten Kürbis teilnehmen. Als Karl die riesigen Kürbisse sieht, sagt er zu Johanna, dass sie wohl keine Chance hätten. Aber Johanna weiß es ja besser und so geben sie den Kürbis ab, um sich in Ruhe die anderen Kürbisse anzuschauen.

Johanna ist entzückt. Kürbisse in allen Formen und Farben! Karl kann die Ausstellung gar nicht genießen, denn er hat nicht nur Johanna irgendwann verloren. Erst hat er sich beim spontanen Helfen an einem riesigen Kürbis verhoben. Dann hat er auch noch den Laufzettel ihres Kürbisses auf dem Boden gefunden - aber von ihrem Kürbis keine Spur!