Folge 344: Reiselust

Bea möchte sich für die Reise in den Süden neu einkleiden, aber Karl hält davon wenig. Schließlich würden doch die Dorfbewohner misstrauisch werden, wenn sich Bea für die vermeintliche "Reise in den Osten" einen Bikini kaufen würde. Also packt Bea ihre alten Sommerklamotten ein. Und wieder grummelt Karl, denn sie packt viel zu viel ein!

Johanna erfährt beiläufig von Bernhard, dass am nächsten Tag Monique zu Besuch kommt. Johanna ist gekränkt - weder Bernhard noch Monique hielten es für nötig, sie zu informieren. Außerdem hegt Johanna immer noch Groll gegen Monique, dass diese so einfach ihren Sohn zurücklassen konnte. Auch Albert zeigt wenig Vorfreude.

Am nächsten Morgen bricht Hektik aus. So anstrengend hatte sich Karl den Urlaub nicht vorgestellt. In letzter Minute stellen sie fest, dass Karls Reisepass fehlt. Endlich ist alles eingepackt und es kann losgehen. Kaum sind die beiden Urlauber vom Hof, kommt ein Taxi und bringt Monique. Diese hat sich nicht nur optisch verändert.