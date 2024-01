Folge 339: Brüder

Karl stellt beim Füttern fest, dass einige seiner Kühe krank sind. Sie haben Fieber, Durchfall, fressen kaum und geben weniger Milch. Er bittet den Tierarzt, schnell zu kommen, damit nicht noch mehr Tiere infiziert werden.

Franz wartet im Rathaus auf Hermann - es geht mal wieder um das Sägewerk. Sein Entschluss steht fest, er will "die Säge" verkaufen. Hermann erklärt ihm, dass die Säge nicht verkauft wird, schließlich ist sie seit Generationen im Familienbesitz. Aber Franz meint, dass Hermann auch ihn verstehen soll. Er will sein Leben leben und neu anfangen, ehe es zu spät ist. Doch Hermann ist nicht zu erweichen - schließlich hat Franz keinerlei Ahnung von der Hotelbranche. Und das Sägewerk hat noch immer seinen Mann ernährt. Franz meint, dass er Hermann eigentlich nicht zu fragen braucht.

Karl verfällt in Aktionismus und will den Stall reinigen. Die Stuhlprobenanalyse wird eine Woche dauern, und er will das Ergebnis nicht tatenlos abwarten. Bernhard bietet ihm an, die Probe in seinem Labor zu untersuchen. Er könnte innerhalb eines Tages Ergebnisse liefern! Doch Karl meint, er kann Bernhards kluges Geschwätz nicht mehr hören. Er soll doch wieder hinter seinen Computer verschwinden. Bernhard möchte seine Hilfe nicht aufdrängen und geht ohne Proben. Heimlich nimmt Johanna verschiedene Proben und bittet Bernhard, diese ohne Karls Wissen zu analysieren.