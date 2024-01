Folge 312: Brot und Salz

Johanna wirft Karl vor, dass er nicht beim Renovieren des Leibgedinghauses geholfen hat, schließlich sei das eine Familienangelegenheit! Karl ist immer noch sauer, dass Bernhard ins Leibgedinghaus zieht und nicht die Eltern. Das gibt es doch im ganzen Schwarzwald nicht, dass der Altbauer nicht aufs Altenteil geht! Johanna versteht Karl und spricht Hermann später darauf an. Aber Hermann zeigt kein Einsehen. Er ist der Meinung, dass Karl sich doch die Mansarde ausbauen kann.

Unterdessen eröffnet Eva Bernhard, dass sie zwar mit ihm zusammen zieht, aber ein eigenes Schlafzimmer haben möchte. Bernhard passt dies gar nicht, doch Eva besteht auf ihren Freiraum. Zudem macht sie sich Gedanken darüber, wie wohl ihr weiteres Leben zu dritt verlaufen wird. Obwohl sie Albert gerne mag, sieht sie auch die Nachteile. Ein Kind bedeutet schließlich Verantwortung.

Lioba kreuzt mit Brot und Salz im Leibgedinghaus auf und meint, dass in diesem Haus noch nie jemand glücklich geworden ist. Eva und Albert könnten hier gut miteinander auskommen, doch Bernhard und Karl würden aneinandergeraten. Schon am gleichen Abend scheint Liobas Prophezeiung in Erfüllung zu gehen: Karl kommt nicht zur Einweihung, da er zu beschäftigt ist. Also macht sich Eva mit Sekt auf die Suche und findet ihn schließlich im Brunnengang.