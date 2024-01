Katis Umzug in die gemeinsame Wohnung mit Matthias Duffner steht vor der Tür. Am Vortag muss Kati jedoch feststellen, dass Duffner nicht nur den Umzug, die Einweihungsparty und die Schließung der Praxis ohne ihr Wissen organisiert hat, sondern auch ihre Zukunft an seiner Seite als Frau Duffner als gegeben betrachtet. Als sie dann noch feststellen muss, dass Matthias einen an sie gerichteten Brief unterschlagen hat, reicht es ihr endgültig. Sie beschließt, die Umzugskisten wieder auszupacken und zu bleiben wo sie ist.

Evas Umzug auf den Fallerhof gestaltet sich zwar chaotisch, jedoch weit weniger problematisch. Sie macht Johanna klar, dass sie auch auf dem Hof ihr eigenes Leben führen möchte und auch Karl rät seiner Mutter, sich nicht zu sehr in das Leben ihrer Enkelin einzumischen.

Doch eigentlich hat Karl andere Probleme. Seit Wilhelm Franz erlaubt hat, das Holz für sein Sägewerk im Fallerschen Wald zu schlagen, befürchtet Karl, dass Franz die Situation mal wieder ausnützt. Deshalb bittet er Wilhelm, seinem Sohn deutlich die Grenzen zu zeigen. Wilhelm macht sich auf den Weg ins Sägewerk.