In stiller Trauer

Die ganze Familie hat sich auf dem Friedhof versammelt, um von Christina Abschied zu nehmen. Karl steht teilnahmslos am Grab. Der Schock über den Tod seiner Frau ist immer noch größer als der Schmerz. Beim Leichenschmaus in der Dorfkneipe ist die Stimmung gedrückt und angespannt. Karl bringt kein Wort heraus, und Christinas Eltern scheinen den Augenblick herbeizusehnen, in dem sie endlich alles hinter sich lassen können. Als Karl die feindselige Atmosphäre nicht länger erträgt, steht er abrupt auf und verlässt die Tafel. Johanna will ihrem Sohn folgen, doch Bernhard hält sie zurück und geht Karl nach.

Neben all der Trauer kommt es für Heinz beim Trauergottesdienst zu einem freudigen Wiedersehen. Die Cellistin, die das Ave Maria spielen soll, entpuppt sich als Heinz Jugendliebe Mechthild. Nach dem Gottesdienst verabschiedet sich Mechthild von Heinz. Als er ein Treffen vorschlägt, lehnt Mechthild entschieden ab. Sie will nicht in alten Wunden wühlen, die nur mühsam verheilt sind.