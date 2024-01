Schuldfragen

Franz ist ausgerutscht und hat sich dabei den Fuß so unglücklich verstaucht, dass er nicht mehr laufen kann. In seiner Not fällt ihm Kati ein, mit der er sofort einen Termin vereinbart. Während der Behandlung nützt Franz Katis Redseligkeit aus und erfährt so Christinas gesamte Leidensgeschichte. Franz wäre nicht Franz, wenn er mit seinen neugewonnenen Erkenntnissen über Karl und Christina nicht die Gerüchteküche zum brodeln bringen würde.

Wilhelm ist auf die Polizeiwache geladen worden. Der Bericht des Unfallsachverständigen liegt vor und es sind noch einige Fragen zu klären. Wilhelm ist nervös, denn er befürchtet nach wie vor, dass der mangelnde technische Zustand seines Fahrzeugs zu Christinas Unfall geführt hat.

Noch immer reagiert Karl auf seine Umwelt völlig apathisch. Sämtliche Versuche seiner Familie, ihn aus seiner Depression zu befreien, scheitern kläglich. Karl kann nicht begreifen, dass das Leben einfach weitergeht.