Folge 536: Mut zur Liebe

Serie D 2006

Mut zur Liebe

Johanna hat Leni gebeten, im Hofladen auszuhelfen. Sie möchte Bea gerne bei der Hausarbeit helfen. Als dann Bea später in den Hofladen kommt, um zwei Stücke Linzertorte zu kaufen, wundert sich Leni, dass Bea Zeit hat, jetzt zu frühstücken. Aber die meint, der Kuchen sei für einen guten Zweck. Da stellt Leni gleich laut ihre Theorie für den Bestimmungszweck des Kuchens auf: Er ist ein Dankeschön für Johanna, ohne die Bea ja die Hausarbeit nicht schaffen würde!



Noch etwas irritiert geht Bea mit den beiden Kuchenstücken zu Sophie, die seit Wochen schlecht gelaunt ist. Sie hat sich in ihr Zimmer zurückgezogen und liegt mit Kopfhörern auf dem Bett. Bea erzählt Sophie, wie sie zum ersten Mal richtig verliebt war. Denn die hat Angst, dass sie bei einer Beziehung von Tom enttäuscht werden könnte.



Auf SWR4 läuft ein Quiz, in dem Gießbert nach einer alten deutschen Heilpflanze fragt. Lioba weiß sofort, dass es sich hierbei nur um Andorn handeln kann. Johanna meint, Lioba solle doch bei dem Quiz mitmachen. Aber die ist misstrauisch - am Ende kostet das alles noch was? Aber Johanna beruhigt sie und holt gleich eine Postkarte. Lioba kommt so in Schwung, dass sie Johanna gleich noch einige Gartentipps für die Karte diktiert.