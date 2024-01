Folge 535: Gut gemeint

Serie D 2006

Gut gemeint

Johanna kommt hektisch in die Küche - das Hofladenfest steht an! Sie fragt Bea, ob sie Getränke für die Ausschankeröffnung in den Familienkühlschrank legen darf. Als sie wieder in den Hofladen muss, bittet Karl Bea, Johanna zu helfen. Doch die meint, Johanna hat sie noch nicht gefragt!

Matthias kommt auf den Hof und würde sich auch gerne nützlich machen. Karl hat auch gleich eine Aufgabe für ihn. Er soll ins Sägewerk fahren, wo Toni und Ludwig Tische und Bänke für den Hofladen gezimmert haben. Als Matthias im Sägewerk ankommt, sitzen die beiden entspannt in der Sonne und machen Brotzeit. Doch als Matthias nach den Sitzgarnituren fragt, zucken sie die Schultern. Sie konnten diesen Auftrag noch nicht bearbeiten, "es war halt soviel los" ...

Bea fragt Johanna schließlich doch, ob sie ihr beim Hofladenfest helfen kann. Und Johanna meint, sie könne die Gäste bedienen. Doch Bea möchte gerne noch mehr tun und Johanna überraschen. Am nächsten Tag macht sie "Paradiesspieße" aus Gemüse und Käse. Die kommen bei den Gästen auch bestens an. Nur bei Johanna nicht, denn die bleibt nun auf ihrer Kürbissuppe sitzen.