Der Eklat zwischen den Landfrauen hat Spuren hinterlassen. Um für bessere Stimmung zu sorgen, haben die Damen nun beschlossen, vor Weihnachten gemeinsam zu wichteln. Dass Leni ausgerechnet Stefanie beschenken soll, bringt sie in Rage und treibt sie direkt an Johannas Küchentisch. Doch Johanna lässt ihre Freundin abblitzen. Zu sehr sitzt ihr im Nacken, dass auch sie ihr in den Rücken gefallen ist.

Franz Faller fährt wieder einmal zweigleisig. Obwohl er Kati und Monique nach außen hin hilft, was die künftige genossenschaftliche Gesundheitsversorgung in Schönwald betrifft, verfolgt er längst seine eigenen Pläne. Während die beiden Damen noch nach Investoren suchen, ist Franz schon einige Schritte weiter. Durch Zufall findet Monique heraus, dass sie beide auf Franz hereingefallen sind.

Kati ist fündig geworden und hat als Gemeinschaftsgeschenk für Johanna eine riesige Vase besorgt. Als sie Karl das gute Stück zeigt, hält sich dessen Begeisterung arg in Grenzen. Auch bei Bernhard stößt sie mit dem Teil eher auf Ablehnung. Die Brüder haben sich unter einem großartigen Geschenk für ihre Mutter etwas ganz anderes vorgestellt.