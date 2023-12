Klingende Münzen

per Mail teilen

Erschöpft aber glücklich kommen Jenny und Bea von ihrer kurzen Reise nach Wien zurück. Das einzige, was Bea noch von ihrem Vater hat, ist eine kleine Kiste mit Fotos und Erinnerungen. Beim genaueren Hinsehen findet sie aber einen kleinen Beutel mit Münzen, zusammen mit einer Nachricht von ihrem Vater.

Carlotta hat ihren ersten Schnuppertag im Kindergarten und alle sind deshalb ein wenig aufgeregt. Am meisten aufgeregt ist allerdings Oma Kati. Sie kann es sich nicht vorstellen, dass ihr Lottchen jetzt in der Kita abgegeben wird. Einfach so. Ihr kleines Lottchen. Wieder einmal übernimmt Kati ungefragt das Kommando und stößt Eva und Andreas vor den Kopf. Zeit, Grenzen zu ziehen. Ein für allemal.

Albert hat neue Hauptdarsteller für seine Videoclips. Die Hofgänse haben es ihm angetan - Tierfilme gehen schließlich immer. Außerdem will er sich in Zukunft ganz der Filmerei widmen. Nur weiß das noch keiner ...