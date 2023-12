Familiengericht

per Mail teilen

Am Stammtisch erfährt Bernhard von Karls Verleumdungen. Constantin erzählt ihm brühwarm, was Karl diesbezüglich alles hat verlautbaren lassen und schmückt seine Ausführungen ziemlich geschickt aus. Wutentbrannt stellt Bernhard seinen Bruder zur Rede. Entweder der nimmt seine Aussage öffentlich zurück, oder er wird ihn verklagen. Bruder hin, Bruder her.

Tu hat das Menu für den bevorstehenden Kochwettbewerb fertig kreiert. Er ist höllisch aufgeregt, da die besten Köche aus der Region anwesend sein werden. Das Probekochen stellt allerdings eine Hürde dar, denn Eva darf von der Aktion auf keinen Fall etwas mitbekommen. So muss Tu sich etwas einfallen lassen, um die Wirtin irgendwie loszuwerden. Wenigstens für einen Tag. Aber das ist schwieriger als gedacht.

Bea erhält Post von einem Notar aus Wien. Sie wird darin aufgefordert, das Erbe ihres Vaters anzutreten. Bea fragt sich, ob es nicht vielleicht besser wäre, das Erbe auszuschlagen.