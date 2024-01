Jede Menge Angebote

Alberts Video mit Johanna schlägt im Netz ein wie eine Bombe. Was interessant daran sein könnte, anderen Leuten beim Hemden falten zuzuschauen ist Johanna allerdings ein Rätsel. Dass ihr dabei aber auch noch so viele Menschen zugesehen haben sollen, ist ihr überhaupt nicht geheuer. Nochmal macht sie das auf keinen Fall! Und schneller als gedacht hat Albert seine Hauptdarstellerin direkt wieder verloren ... Er muss sich etwas einfallen lassen, denn er weiß: Seine Oma ist Gold wert!

Bernd ist finanziell am Ende. Das Letzte was er jetzt brauchen kann, sind die vermeintlich guten Ratschläge am Stammtisch. Vor allem nicht von einem wie Constantin Klumpp, bei dem Geld ganz offensichtlich keine Rolle spielt. Doch dann ist es ausgerechnet dieser Constantin Klumpp, der ihm aus seiner Misere helfen will. Bernd scheint gerettet ...

Bernhard ist von Caros Überraschungsbesuch im Rathaus alles andere als begeistert. Dass sie ihm noch immer den gemeinsamen Sohn vorenthält, verzeiht er ihr nicht. Doch dann stellt sich heraus, dass dieser Besuch für Bernhard nicht nur eine Überraschung ist, sondern auch eine Chance ...