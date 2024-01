Abgebügelt

per Mail teilen

Karl wurmt es noch immer, dass Constantin Klumpp die Sieber-Wiese gekauft hat. Von dem großspurig angekündigten Riesenstall ist darauf allerdings bislang nichts zu sehen. Dass er sich jetzt auch noch den Pfaffenhof unter den Nagel gerissen hat, macht Karl sprachlos. Er vermutet, dass Klumpp in der Gegend aufkauft, was er bekommen kann und Karl will wissen, warum. Er springt über seinen Schatten und stattet Constantin auf seinem neuen Hof einen Besuch ab.

Bernd konfrontiert Franz mit Unterlagen über Matthias' Fehlinvestitionen. Es hat sich herausgestellt, dass Matthias heimlich die gesamten Rücklagen des Gestüts abgegriffen und sich verspekuliert hat. Nun soll Bernd für die Rückforderungen des Insolvenzverwalters gerade stehen. Franz lässt den ehemaligen Compagnon seines Sohnes jedoch eiskalt abblitzen. Bernd steht vor den Trümmern seiner Existenz.

Albert nimmt bei Johanna "Nachhilfestunden" im Hemden falten. Nur - merken kann er sich nicht wirklich, was man bei dieser scheinbar einfachen Aktion beachten muss. Sicherheitshalber hält er mit seinem Handy fest, wie seine Oma das macht und kommt dabei auf eine grandiose Idee.