Franz glaubt nicht an das Theaterprojekt seines Bruders. Nie und nimmer werden diese Vorstadtganoven mit so einem anspruchsvollen Stück klarkommen. Von Franzens Unkereien wenig beeindruckt trommelt Heinz seine Break-Jungs im Löwen zusammen. Große Begeisterung kommt allerdings nicht auf als sie erfahren, was er mit ihnen vor hat. Uncooler geht es ihrer Meinung ja überhaupt nicht - bis Daniel ihnen die Hauptdarstellerin vorstellt.

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Auerhahn die Windgenossenschaft torpediert. Sollten sich diese Wildvögel nämlich tatsächlich auf dem Teufelsbuckel angesiedelt haben, kommt Bernhard mit seinem Energieprojekt in arge Bedrängnis. Um auf Nummer sicher zu gehen lässt der Bürgermeister die Federn, die auf dem Teufelsbuckel gefunden wurden, in einem Labor analysieren - mit erstaunlichem Ergebnis.

Karl will tatsächlich wieder bei der Bach-na-Fahrt in Schramberg dabei sein. Da sein Freund Hannes, mit dem er die Fahrt ursprünglich geplant hatte, kurzfristig absagt, braucht Karl einen Ersatz. Für Bea ist es selbstverständlich, dass sie da einspringen wird. Doch dann kommt sie fürchterlich in die Bredouille.