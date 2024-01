Der Ruf des Auerhahns

per Mail teilen

Josef Zimmermann bringt Neuigkeiten an den Stammtisch: Am Teufelsbuckel ist ein Auerhahn gesichtet worden. Zwar sorgt diese Nachricht bei einigen Stammtischlern für Belustigung, bei denjenigen aber, die sich genossenschaftlich an der Windenergie beteiligt haben, ist die Nachricht eher beunruhigend. Da der Auerhahn unter Naturschutz steht, wäre sein Vorkommen auf dem Teufelsbuckel das sichere Aus für die Schönwalder Windkraftanlage - und ein Triumph für Josef Zimmermann.

Überaus gut gelaunt und voller Energie kommt Kati von ihrem Wochenend-Workshop zurück. Das Thema "Energetische Massagen" hat sie dermaßen begeistert, dass sie etliche Wellnessprodukte mit in die Praxis bringt. Zwar ist Monique von diesen neuen Errungenschaften nicht wirklich begeistert, aber die Hauptsache ist, ihrer Freundin geht es wieder gut. Und so wie Kati strahlt, tut es das auch. Bis sie in der Zeitung eine Heiratsannonce entdeckt.

Niki hat Probleme bei der Bearbeitung des Mühlsteins. Doch Karl ist im Wald beschäftigt und kann ihm nicht helfen. Für ihn ist nur wichtig, dass die Mühle bis zum Mühlenfest klappert. Egal wie. Hermann springt für Karl ein und verblüfft mit seinem Wissen nicht nur Niki.