Folge 810: Herzblatt

Deutschland 2014

Bei der heimlichen Planung ihrer Hochzeit stellen Eva und Andreas fest, dass sie teilweise doch ganz unterschiedliche Vorstellung vom "schönsten Tag des Lebens" haben. Andreas würde am liebsten weit weg und nur mit seiner Braut alleine feiern, Eva will es auf jeden Fall romantisch und besonders. Aber so ganz ohne Familie? An diesen Gedanken mag sie sich noch nicht so richtig gewöhnen. Doch diese Frage hat sich rasch erledigt, als Kati hinter die geheimen Pläne ihrer Tochter kommt und sich verplappert!

Bernhard staunt nicht schlecht, als er einen großen Rosenstrauß auf seinem Schreibtisch vorfindet. Noch mehr verwundert ist er, als er hört, dass der riesige Strauß von Frau Heilert ist. Da das für ihn nicht ihr einziges Geschenk an diesem Tag bleibt, kommt der Herr Bürgermeister schwer in die Bredouille.

Sebastian eröffnet Karl, dass er sein Praktikum lieber auf dem Hof von Markus Riedle weitermachen möchte. Abgesehen davon, dass sich Karl über Sebastians Wunsch sehr wundert, würde der Bub ihm auf dem Hof auch richtig fehlen. Und das nicht nur, weil er längst zur Familie gehört. Für Sebastians Pläne gibt es allerdings einen schwerwiegenden Grund ...