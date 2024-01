Folge 797: Der Retter

per Mail teilen

Deutschland 2014

Celine muss bereits im Morgengrauen das Haus verlassen, um pünktlich in der Klinik zu sein. Zuvor erinnert sie Albert aber noch an sein Versprechen. Er hat seiner Freundin nämlich zugesagt, auf ihre kleinen Schwestern aufzupassen und den beiden bei den Hausaufgaben zu helfen. Was anfangs ganz gut läuft, endet mit Schürfwunden und einen kaputten Fahrrad - Karls Fahrrad!

Landauf, landab beißen sich die Bürgermeister an der Windkraft die Zähne aus - trotzdem glaubt Bernhard, damit auf direktem Erfolgskurs zu sein. Die Gegenstimmen aus seinen eigenen Reihen nimmt er nicht wirklich ernst. Sein Vorsatz zu Neujahr, mit seinem Onkel Franz keine Geschäfte mehr zu machen, steht kurz auf der Kippe, als der mit einem fertigen Konzept im Rathaus auftaucht.

Tu's Onkel Doan, das Familienoberhaupt, reist extra für die Hochzeitsvorbereitungen nach Schönwald. Während der Onkel den Löwen besichtigt und Tu mit Eva die Details für die Feier bespricht, wird auch am Stammtisch lauthals mitgeplant. Als die Stammtischjungs jedoch mehr von der vietnamesischen Hochzeitstradition erfahren, werden sie ganz kleinlaut.