Folge 763: Kochkunst (WDH)

per Mail teilen

Deutschland 2013

Was das Essen angeht, ist Albert ein echter Banause – findet seine Oma. Sonst käme er wohl kaum auf die Idee, ihren leckeren Rosenkohlauflauf mit Ketchup zu „verfeinern“. Johanna kann’s kaum mit ansehen und ist der Meinung, dass es höchste Zeit ist für den Buben, selbst das Kochen zu lernen! Und genau das wird sie ihm beibringen.

Zimmermann Junior war für Kati schon immer ein rotes Tuch. Vor allem nach der Geschichte mit Eva wird sie sicher nie wieder irgendetwas Positives an diesem Mann finden. Schon deshalb ist es für Kati völlig unbegreiflich, wie Monique sich ausgerechnet in diesen Typen verlieben kann!

Sophie freut sich auf ihre erste eigene Wohnung – sie muss sie nur noch finden. Der nächste Besichtigungstermin in Freiburg steht an und dieses Mal hat Sophie ein richtig gutes Gefühl. Vor allem Franz drückt seiner Nichte die Daumen, dass es diesmal mit der Wohnung klappt – und das ist nicht das Einzige, was er tun würde, um sie schnell loszuwerden...