Folge 762: Unser Dorf soll schlanker werden (WDH)

Deutschland 2013

Hermann ist es ja gewohnt, dass der fallersche Tisch von Aschermittwoch bis Ostern nicht so üppig gedeckt ist, wie im Rest des Jahres. Dass er die Fastenaktion der Landfrauen aber so massiv am eigenen Leib zu spüren bekommt, macht Hermann nicht nur grantig, sondern vor allem hungrig. Und das kann gar nicht gesund sein!

Im Gegensatz zu seinem Vater hat Karl es nicht nötig, auf die Pfunde zu achten. Schon seit längerem hat er das Joggen für sich entdeckt und mittlerweile fühlt er sich sogar fit genug für einen Marathon – zumindest einen halben.

Bernhard ist fassungslos. Die Ausschreibung für den Bau des Heizkraftwerks läuft bald aus und außer Franz hat bisher niemand ein Angebot abgegeben. Es sieht so aus, als würde er tatsächlich den Zuschlag als Investor bekommen, und genau das gilt es zu verhindern! Aber wie man die Sache dreht und wendet – die Fakten sprechen eine klare Sprache, und zwar ganz klar für Franz Faller!