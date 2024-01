Folge 748: Auf kleiner Flamme

Deutschland 2012

Andreas wäre es am allerliebsten, er könne mit seiner Eva wegziehen. Denn immer, wenn er sie besucht, trifft er auch auf seine Exfreundin Sophie. Eva jedoch liebt das Leibgedinghaus und denkt gar nicht daran, an der Wohnsituation etwas zu ändern! Sie ist sich sicher, dass in die WG auch irgendwann wieder Normalität einkehren wird. So schwer kann das ja schließlich nicht sein. Kurzerhand plant sie einen gemütlichen Abend zu dritt. Doch der nimmt ein unerwartetes Ende.

Bernd ist sauer, denn das gelieferte Holz aus dem Fallerschen Sägewerk war so nicht bestellt! Und als ob Karl nicht schon genug zu tun hätte, muss er sich auch darum noch kümmern. Da in der Säge jedoch niemand auf seine Anrufe reagiert, bleibt ihm nichts anderes übrig, als hinzufahren, um nach dem Rechten zu sehen. Als Karl in der Säge ankommt, fällt er fast vom Glauben ab.

Auch wenn es für Bernhard nicht wirklich danach aussieht: Albert ist auf dem Weg der Besserung. Bis Alberts Leben allerdings wieder einigermaßen normal weitergehen kann, braucht es Zeit - und Geduld. Und die war bekanntlich noch nie Bernhards Stärke.