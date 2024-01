Folge 747: Zeit der Entscheidung (WDH)

per Mail teilen

Deutschland 2012

Die Fallers werden auf eine harte Probe gestellt, denn Albert ist noch immer nicht aus dem Koma erwacht. Hilflos muss die Familie zusehen, wie sich am Gesundheitszustand des Jungen scheinbar nichts verändert. Vor allem Bernhard leidet unter der Situation, für die er noch immer seine Familie verantwortlich macht. Für ihn steht fest, dass sich in Zukunft einiges ändern muss ... falls Albert aufwacht!

So oft er kann hilft Sebastian auf dem Hof. Karl ist mehr als froh darüber, denn was die Arbeit betrifft verstehen er und Sebastian sich blind. Was Karl jedoch nicht verstehen kann ist, dass Sebastian seinen besten Freund noch immer nicht im Krankenhaus besucht hat. Doch der Junge hat einen Grund dafür ...

Bernd und Matthias haben wieder einmal Kommunikationsprobleme. Matthias hat seinen Geschäftspartner nicht über einen offenbar wichtigen Termin in Höxter informiert. Was genau er dort vor hat, verschweigt er Bernd ebenfalls. Ein großer Fehler, wie sich herausstellt ...