Folge 442: Durchgeknallt

Nachdem die Hausärztin Sophie an einen Facharzt für Psychiatrie verwiesen hat, macht sich Heinz mit seiner Tochter auf den Weg in die Klink. Sophie ist dort positiv überrascht, denn dort sieht es ganz anders aus, als sie es sich vorgestellt hatte. Lichtdurchflutete Korridore, Grünpflanzen und keine Gitter vor den Fenstern! Die schöne Atmosphäre gibt Sophie ein gutes Gefühl, und sie vertraut sich dem Psychologen an!

Frau Markhardt-Siegel kommt ins Rathaus. Hermann spricht sie auf ihre Schul-AG Gärtnern an. Da den Kindern das Gärtnern so sehr Spaß macht, gerät Hermann in ein Dilemma. Denn unter der Aufsicht der resoluten Lehrerin haben die Schüler Bärlauch mitten in den Ort gepflanzt. Jetzt klagen die Anwohner über die Geruchsbelästigung. Und Hermann hat großes Verständnis für die Beschwerden.

Sophie freundet sich schnell mit ihrer Zimmergenossin Silke an. Diese hat viel durchgemacht und erzählt Sophie ihre tragische Geschichte. Ermutigt von ihrer Offenheit berichtet Sophie Silke, was ihr in der letzten Zeit widerfahren ist.