Folge 441: Schlag auf Schlag

Julia besucht mir ihrer Halbschwester Sophie den Fallerhof. Obwohl sie es war, die diesen Ausflug vorgeschlagen hatte, scheint es ihr keinen großen Spaß zu machen. Sie hat an allem etwas auszusetzen und der freundlichen Begrüßung durch die Familie entgegnet sie nur sehr kühl. Schließlich fährt sie ohne Sophie zurück, die über Nacht bleibt.

Sophies Freund Andreas versucht ständig, sie auf dem Handy zu erreichen. Doch Sophie möchte nicht mit ihm sprechen, sondern will ihre Ruhe! Sie zieht sich schließlich ins Fremdenzimmer zurück und liest ein Psychiatrie-Buch.

Als Karl aus dem Löwen zurück auf den Hof kommt, merkt er, dass jemand im Stall ist. Es ist Sophie, die mitten in der Nacht wie von Sinnen die Kühe striegelt! Sie kann oder will nicht aufhören. Doch Karl weiß, wie wichtig die Nachtruhe für seine Kühe ist. Da er sich nicht anders zu behelfen weiß, holt er schließlich Heinz. Als die beiden dann in der Küche auf Sophie treffen, ist die völlig entkräftet und weint.