Stille Mess' (WDH)

Auf dem Fallerhof hängt der Haussegen ordentlich schief: Karl ist noch immer sauer auf Bea, die es anscheinend überhaupt nicht mehr interessiert, wie es mit dem Hof weitergeht. Die Zukunftsvisionen der beiden gehen mittlerweile in völlig unterschiedliche Richtungen. Während Karl an den Ausbau des Stalls und die Anschaffung von mehr Milchkühen denkt, hat Bea nur Interesse an ihren Tourismus-Aktivitäten. Auf der anderen Seite fühlt Bea sich von Karl nicht ernst genommen und ist enttäuscht, dass er ihr Engagement als Hobby abtut. Eine Aussprache zwischen den beiden eskaliert und Bea zieht in den Löwen.

Dass Leo einmal Auslöser für eine neue Aktion der Landfrauen werden würde, hätte niemand gedacht. Am wenigsten er selbst. Als die Damen nämlich mitbekommen, dass Leos Frau zur Kur muss und der Metzger für die nächste Zeit auf den Mittagstisch im Löwen angewiesen sein wird, beschließen sie, aktiv zu werden. Denn wie sich schnell herausstellt, ist er nicht der einzige am Stammtisch, der nicht kochen kann und arg aufgeschmissen wäre, würde die Gattin einmal ausfallen. Schnell ist der Kochkurs für Senioren geboren und der mündet in einen regelrechten Fleischküchle-Wettbewerb à la Leni.