Heimat, Wald und Nikolausi

Karl kann es noch immer nicht fassen, dass ihn seine Frau einfach so für zwei Wochen hat sitzen lassen. Eine Fortbildung für den Tourismusverein ist ihr offensichtlich wichtiger als er und der Hof. Leider ist es nicht das erste Mal, dass Bea nicht da ist, wenn Karl sie braucht. In dieser Beziehung hat er seinen Freund Riedle schon oft beneidet: Obwohl dessen Frau Evelyn aus dem hohen Norden stammt, ist sie mit Leib und Seele Bäuerin geworden. Auch Karl hätte seine Frau gerne öfter an seiner Seite. Doch die Vorstellungen der beiden, was Hof und Landwirtschaft betrifft, gehen mittlerweile weit auseinander. Viel zu weit ...

Auch wenn Toni glaubt, sich geschickt aus der Affäre gezogen zu haben, weiß man im Heimatverein natürlich genau, warum er den Vorsitz tatsächlich abgegeben hat. Während darüber zwar heimlich geschmunzelt wird, stellt die Wahl eines neuen Vorsitzenden die Vereinsmitglieder auch vor ein Problem! Für die meisten ist Hermann der Favorit, und das nicht nur, um Franz Faller die Tour zu vermasseln. Nach allem was war, beißt man mit diesem Wunsch bei Hermann jedoch auf Granit. Aus taktischen Gründen schickt Bernhard deshalb Frau Markhardt-Siegel ins Rennen, den Altbürgermeister umzustimmen.

Kati freut sich ausgelassen auf den ersten Nikolaustag mit ihrer Enkelin. Zwar waren Evas und Andreas` Pläne für den Tag ursprünglich andere, doch Kati hat die beiden mit ihrem vorweihnachtlichen Enthusiasmus und einem Haufen Geschenke für ihr "Lottchen" einfach überrollt. Doch dann platzt die frischgebackene Oma ungebremst in eine Nikolausvorstellung, die eigentlich für Eva gedacht war. Nur für Eva!