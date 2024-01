Folge 525: Falsche Erwartungen

per Mail teilen

Johanna versucht schon seit Tagen, Hermann in Afrika zu erreichen. Der ist vor zwei Tagen in den Busch gefahren, um mit verschiedenen Farmern zu sprechen. Und nun ist er weder erreichbar, noch meldet er sich bei seiner Familie oder der Missionsstation. Da sich Johanna noch gut an die dramatische Geschichte mit Heinz erinnert, macht sie sich langsam Sorgen.

Als Monique mit Albert ins Leibgedinghaus kommt, ist Bernhard nicht zu Hause. Albert hört den Anrufbeantworter ab, doch für ihn hat niemand draufgesprochen. Stattdessen hat eine Andrea drei Nachrichten für Bernhard hinterlassen. Monique versucht, von Albert zu erfahren, wer denn Andrea ist. Doch der kann ihr nicht viel dazu sagen. Als Bernhard kommt, hält auch er sich bedeckt.

Zwei Wanderer kommen in den Hofladen. Sie sind auf der Suche nach der nächsten Gastwirtschaft, denn sie haben einen Riesenhunger. Als sie jedoch die leckeren Schwarzwaldspezialitäten im Hofladen sehen, kaufen sie spontan für eine Brotzeit ein. Bea bringt ihnen noch Getränke in den Garten. Prompt kommt Paula auf den Fallerhof und wittert natürlich sofort Konkurrenz!