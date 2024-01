Folge 526: Was sein muss...

per Mail teilen

Karl ist im Megastress: Zuerst kommen die Rinder auf die Weide, dann steht der Großputz im Stall an und am Nachmittag muss er in die Säge. Und dann erinnert ihn Johanna auch noch daran, dass er versprochen hat, Lioba beim Umzug zu helfen! Bea kann ihn leider nicht unterstützen, da sie Dienst im Löwen hat. Karl aber findet, dass Bea langsam eine Entscheidung treffen muss, ihr Platz ist auf dem Hof!

Bea hat über Karls Worte nachgedacht und weiß, dass er recht hat. Deshalb erklärt sie Paula, dass heute ihr letzter Tag im Löwen ist. Paula wirft ihr vor, dass sie sich von Johanna hat abwerben lassen und sie ihr nun mit der Außenbewirtung Konkurrenz machen möchte. Aber so einfach wird sie das nicht hinnehmen!

Kurz darauf taucht Paula bei Johanna auf und macht ihr bittere Vorwürfe wegen Bea. Als Johanna erklärt, dass sie von einer Kündigung nichts weiß, wirft ihr Paula vor, scheinheilig zu sein. Als Karl gutgelaunt von der Säge nach Hause kommt, erzählt ihm Johanna die Neuigkeiten. Was Karl zu den Zukunftsplänen seiner Frau sagt?