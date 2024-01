Folge 451: Die große Dürre

per Mail teilen

Es hat schon so lange nicht mehr geregnet, dass die Quelle auf dem Fallerhof beinahe trocken ist. Das Haus ist zwar an das Gemeindewasser angeschlossen, doch der Stall wird von der Quelle versorgt. Karl hofft, dass die Trockenperiode bald vorbei ist. Doch auch die Wetterseite im Internet stimmt ihn nicht optimistisch.

Auch im Rathaus ist die Dürre ein Thema, denn selbst die Gemeindequelle hat nicht mehr viel Wasser. Hermann möchte zum Wassersparen aufrufen, doch Herr Weis hat eine andere Idee. Um unnötige Aufregung in der Gemeinde zu verhindern, möchte er lieber auf die zweite Quelle zurückgreifen. Deren Wasserqualität ist zwar nicht so hoch, aber mit ein bisschen Chlor....

Karl möchte die Trockenperiode mit Wasser aus der Quelle von Lioba überbrücken. Doch das Kräuterweib meint, er hätte es doch vorhersehen müssen, dass es ein trockener Sommer wird, so heiß und trocken wie der Siebenschläfer war. Und dann will sie wissen, wie lange Karl ihr Wasser eigentlich braucht? Denn, so orakelt sie, es wird noch sieben Tage keinen Regen geben!