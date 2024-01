Folge 452: Gewinner

Sophie hat sich im Gästezimmer regelrecht eingeigelt. Sie sitzt den ganzen Tag vor ihrem Fernseher und kommt noch nicht einmal zum Essen herunter. Johanna findet, dass Heinz mal mit ihr reden soll. Doch Sophie hat sich inzwischen selbst Gedanken gemacht, wie sie das Jahr bis zum Studienbeginn überbrücken soll. Sie möchte sich bei einer Zeitarbeitsfirma vorstellen.

Gleich am nächsten Morgen soll das Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Doch Sophie liegt noch verschlafen in den Federn. Schnell macht sie sich fertig, damit Heinz sie noch mitnehmen kann. Doch die Eile hätte sie sich sparen können. Die Auftragslage ist so schlecht, dass sie kaum Hoffnung haben kann, in nächster Zeit angefordert zu werden.

Hermann bringt Johanna einen Blumenstrauß mit - und ganz viele Briefe aus aller Welt. Überall möchte man Patenschaften für die Silbermannorgel übernehmen! Johanna freut sich sehr. Doch eine Sorge hat sie. Denn der 1.000 Pate gewinnt etwas: einen Besuch in der Werkstatt des Orgelrestaurateurs. Was nun, wenn dieser Pate aus Fernost oder Amerika kommt?