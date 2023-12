Die Praktikantin

Gewohnt ehrgeizig stürzt sich Praktikantin Jenny in den ersten Fall, an dem sie in der Freiburger Kanzlei mitarbeiten darf. Gründlich ernüchtert kommt sie zurück und lässt ihre schlechte Laune an der Familie aus. Schon nach dieser kurzer Zeit überlegt sie, sich einen anderen Praktikumsplatz zu suchen. Sie hat nicht das Gefühl, dass sie in dieser Kanzlei tatsächlich etwas lernen kann. Allmählich fragt sie sich, ob sie sich den richtigen Beruf herausgesucht hat.

Franz flüchtet sich vor Heinzens Speiseplan zum Mittagessen in den Löwen. Dort trifft er auf Constantin Klumpp und stellt fest, dass auch er ein echter Gourmet zu sein scheint. Nach einem interessanten Gespräch verabreden sich die beiden erneut. Vielleicht ist Klumpp sogar der solvente Geschäftspartner, den Franz schon immer gesucht hat.

Tayo, ein Flüchtlingsjunge, ist auf der Suche nach dem Fallerhof. Auf seinem Handy hat er ein Foto von Jenny.